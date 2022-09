Promozione: i risultati di domenica 25 settembre

Prosegue il cammino netto de La Sportiva Ome che vince di misura in trasferta sul campo della Pro Palazzolo grazie al gol dell’ex Inter Taufer. A tre lunghezze segue il Borgosatollo vittorioso sul Cellatica. Sale in classifica la Voluntas Montichiari che sul campo difficile della Governolese ribalta lo svantaggio iniziale e conquista i tre punti in terra mantovana. Primi tre punti, invece, per la Nuova Valsabbia che vince contro il Lodrino abbandonando l’ultimo posto in classifica. I due pareggi di giornata, infine, arrivano dalla sfida di cartello tra Orceana e Pavonese terminata a reti inviolate e dalla Vighenzi che trova il pari in rimonta sull’Asola.

I risultati e i marcatori della quarta giornata:

BORGOSATOLLO - CELLATICA 2-1

(12′ Silajdzija, 55′ Piras – 21′ Tonoli)

NUOVA VALSABBIA - LODRINO 3-1

(14′ Cama, 43′ Viscardi, 75′ Ragnoli – 85′ Ravani)

ORCEANA - PAVONESE 0-0

PRO PALAZZOLO - LA SPORTIVA OME 0-1

(15′ Taufer)

Governolese - VOLUNTAS MONTICHIARI 1-2

(10′ Giarruffo – 28′ Ciadamidaro, 73′ Bruno)

VIGHENZI - Asola 1-1

(57′ Grazioli – 29′ Buonaiuto)

Castellana - Marmirolo 1-0

(27’ Pizza)

San Lazzaro - Suzzara 2-1

(81’ Del Bar, 90’ Cerani - 67’ Moretti)

Fonte immagine: Vighenzi Calcio.