Promozione: i risultati di domenica 2 ottobre

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive de La Sportiva Ome che in casa contro la Castellana pareggia due pari. La striscia di risultati utili consecutivi però prosegue così come il viaggio in vetta alla classifica seppur tallonata dal Borgosatollo che insegue a una sola lunghezza grazie alla vittoria corsara ad Asola. A nove punti ci sono la Pavonese, vittorioso per 3 a 1 sulla Vighenzi, e l’Orceana che ha sbancato il campo del Suzzara con un netto 2 a 0. Vittoria del Lodrino sulla Pro Palazzolo che fatica a ingranare in questo avvio di campionato. Pareggi, infine, nelle restanti gare tra Cellatica-Voluntas Montichiari, Nuova Valsabbia-Governolese Marmirolo-San Lazzaro.

I risultati e i marcatori della giornata

Asola - BORGOSATOLLO 1-2

(5′ Chitò – 65′ Bandera, 89′ Serlini)

PAVONESE - VIGHENZI 3-1

(24′ Brignani, 65′, 77′ Crescini – 62′ Grazioli)

CELLATICA - VOLUNTAS MONTICHIARI 1-1

(1′ Scariolo – 7′ Derelli)

LA SPORTIVA OME - Castellana 2-2

(10′ Corradi, 25′ Corradi)

LODRINO - PRO PALAZZOLO 3-1

(37′ autogol, 51′ Pasotti, 57′ Ravani – 83′ autogol Pasini)

NUOVA VALSABBIA - Governolese 0-0

Suzzara - ORCEANA 0-2

(6′ Zucchinali, 59′ Mujkic)

Marmirolo - San Lazzaro 2-2

(2 Pereira Araujo - Ghirardini, Rasini)