Promozione: i risultati di domenica 18 settembre

La Voluntas Montichiari muove la sua classifica e trova la prima vittoria in campionato superando il Borgosatollo per 3 a 1 grazie alla doppietta di Camara e al gol di Derelli. Vittorie anche La Sportiva Ome che liquida per 3 a 0 la Nuova Valsabbia e il Lodrino che supera in rimonta la Governolese. Per tutte le altre squadre bresciane, invece, tutti segni ics.

I risultati e i marcatori della terza giornata:

Asola - ORCEANA 1-1 (Bovi - Vitari)

PAVONESE - San Lazzaro 1-1 (73′ Zambelli - 83′ Del Bar rig.)

CELLATICA - VIGHENZI 2-2 (35′ Scariolo, 44′ Oppici - 20′ Asbiae, 92′ Grazioli)

LA SPORTIVA OME - NUOVA VALSABBIA 3-0 (21′ Badawi, 61′ Stefana, 77′ Marini)

LODRINO - Governolese 2-1 (54′ Moreschi, 80′ Chinelli – 15′ Pernigotti)

Marmirolo - PRO PALAZZOLO 0-0

Suzzara - Castellana 0-3 (6’ e 29’ Faye Pape, 82’ Thai Ba)

VOLUNTAS MONTICHIARI - BORGOSATOLLO 3-1 (5′ Camara, 47′ Derelli, 76′ Camara - 52′ Filippi)

Fonte immagine: Vighenzi Calcio.