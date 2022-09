Promozione: i risultati di domenica 11 settembre

Il Borgosatollo espugna la tana dei pirati del Mincio con un netto tre a zero che non lascia scampo alla Governolese. Vittoria in trasferta sul Lodrino anche per La Sportiva Ome che sale a quota sei punti insieme al Borgosatollo e all’Asola vincente nel derby mantovano contro il San Lazzaro. Pareggi per la Pavonese che non va oltre lo zero a zero contro la Castellana e tra Orceana e Cellatica che si dividono la posta in palio segnando un gol per parte. Cade in casa la Nuova Valsabbua per due a zero contro il Marmirolo, ottima vittoria della Vighenzi sulla Voluntas Montichiari che resta all’ultimo posto.

I risultati e i marcatori della seconda giornata:

Castellana - Pavonese 0-0

Governolese - Borgosatollo 0-3 (25′ Parravicini, 32′ Piras, 52′ Martinelli rig.)

Lodrino - La Sportiva Ome 1-3 (Dallera – Ferrari, Corradi 2)

Nuova Valsabbia - Marmirolo 0-2 (Farfare, Gola)

Orceana - Cellatica 1-1 (10′ Bosis – 50′ Isetti)

Pro Palazzolo - Suzzara 3-2 (10′ Magitteri, 28’ Plebani, 68’ Minelli - 15′ Akimbinu, 65′ Mazzocchi)

San Lazzaro - Asola 1-2 (Laye Mbaye - Boni, Caldera)

Vighenzi - Voluntas Montichiari 1-0 (76′ Pavoni)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.