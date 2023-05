Promozione: il programma dei play out e dei play off

Iniziano oggi i play off e i play out di Promozione. In campo solo la bresciana Nuova Valsabbia contro il Suzzara per rimanere in categoria. L’Orceana, invece, è già qualificata alla finale play off e attende la vincente tra Asola e Castellana.

Di seguito il programma della giornata:

PLAY OFF

Asola - Castellana

(Arbitro: Lorenzo Beretta di Bergamo; Assistente 1: Alessandro Bergamaschi di Bergamo; Assistente 2: Enrico Rivetti di Brescia)

PLAY OUT

NUOVA VALSABBIA - Suzzara

(Arbitro: Matteo Pastori di Busto Arsizio; Assistente 1: Giovanni Siragusa di Saranno; Assistente 2: Gabriele Borella di Saronno)