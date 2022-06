Promozione, Nuova Valsabbia: cambio in panchina, ai saluti mister Ligarotti

La Nuova Valsabbia ha chiuso la stagione Promozione all’ottavo posto, a quota 36 punti, troppo pochi per lottare per la zona playoff, anche se sufficienti per la salvezza, sebbene si siano evitati i playout per un solo punto. Per la prossima stagione la società ha annunciato, tramite post sui profili social ufficiali, la separazione con mister Ligarotti. Di seguito il comunicato integrale:

“E' iniziato tutto con una telefonata del presidente... Ti va di giocare ancora? Allora vieni da noi....Poi quando hai deciso che era ora di smettere con le scarpette, è bastata una chiacchierata per entrare in società e, poi sederti su quella panchina dove tutti sapevano ti saresti trovato bene...Eccome se ti sei trovato bene! Quante ne abbiamo passate insieme, momenti belli, addirittura storici, brutti o addirittura dolorosi...Siamo cresciuti e siamo diventati un po' più grandi insieme.....Adesso, come tutto nella vita, il nostro ciclo è terminato, ma la profonda stima e la gratitudine di tutta la famiglia giallo-verde, la tua famiglia sportiva, resteranno sempre e al Comunale di via Pertini ci sarà sempre un posto per te!”

La società definisce così concluso il ciclo di mister Ligarotti ed è pronta ad annunciare il nuovo allenatore, un gradito ritorno sulla panchina della Nuova Valsabbia: mister Caldera.