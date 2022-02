Promozione in campo domenica 27 febbraio: la 23esima giornata del girone D

Domenica 27 febbraio, ore 14.35, scendono in campo tutte le squadre del girone D di Promozione per la 23esima giornata di campionato, l’unica eccezione è lo Sporting Club Brescia che gode del consueto turno di riposo. La capolista Ospitaletto è impegnata in trasferta sul campo del Borgosatollo, in cerca di punti per uscire dalla zona retrocessione ma probabilmente non sarà questa la sfida in cui raccoglierli. La Bagnolese, anche lei in piena zona rossa, è impegnata nella sfida casalinga contro lo Sporting Club, ultima in classifica.

L’Asola ospita in casa la Castellana ed il Suzzara Sport Club va in trasferta contro il Calcio Pavonese. La Nuova Valsabbia gioca contro La Sportiva Ome ed il San Lazzaro ospita la seconda in classifica, il Rezzato Calcio Dor. A chiudere la giornata è la sfida tra Vighenzi, in casa, ed il Voluntas Montichiari.