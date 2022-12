Promozione: Gambardella nuovo allenatore della Voluntas Montichiari

La Voluntas Montichiari cambia guida tecnica. Da domenica 4 dicembre, infatti, sulla panchina dei monteclarensi non siederà più Giuseppe Filisetti che ha pagato a caro prezzo la sconfitta per 7 a 1 nello scorso turno contro la Pro Palazzolo e complicata posizione in classifica che vede la Voluntas Montichiari al quartultimo posto con 11 punti. Il compito di far risalire la china è stato affidato ad interim ad Americo Gambardella, portiere e capitano della squadra. Una soluzione interna, quindi, quella adottato dalla dirigenza che ha deciso di affidare la prima squadra all’ex portiere professionista nonché storica bandiera della Società. Attualmente allenatore della squadra Allievi e indisponibile causa infortunio, Gambardella guiderà la squadra sin da subito con l’obiettivo da trasmettere quel carattere che l’ha sempre contraddistinto.