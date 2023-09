Promozione Coppa Italia: i risultati della seconda giornata

Domenica 3 settembre è è andata in scena la seconda giornata di Coppa Italia. Una super La Sportiva Ome si abbatte sul Lodrino vincendo per 6 a 1, mentre lo Sporting Brescia batte di misura in trasferta il San Pancrazio. Vige l’equilibro, invece, tra Vighenzi e Vobarno che terminano la partita a reti inviolate.

Di seguito tutti i risultati:

GIRONE 20

La Sportiva Ome - Lodrino 6-1

(3 Corradi, 2 Marini, Pizzamiglio - Freddi)

GIRONE 21

San Pancrazio - Sporting Brescia 1-2

GIRONE 22

Vighenzi - Vobarno 0-0

GIRONE 24

Riposa: Borgosatollo