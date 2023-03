Promozione: la classifica marcatori dopo la 21ª giornata

Tutti a secco i principali bomber del girone D di Promozione che vede in testa ancora Fabrizio Bosis dell’Orceana con 15 gol, inseguito da Christian Scariolo del Cellatica con 14 timbrature. I titoli di giornata sono però per Luca Corradi de La Sportiva Ome che con la doppietta realizzata contro il San Lazzaro ha regalato i tre punti alla sua squadra superando la doppia cifra in campionato. Corradi ha così raggiunto Antonio Buonaiuto dell’Asola al terzo posto della classifica dei marcatori.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 26 febbraio:

15 reti: Bosis Fabrizio (Orceana);

14 reti: Scariolo Christian (Celatica);

11 reti: Buonaiuto Antonio (Asola), Corradi Luca (La Sportiva Ome);

10 reti: Del Bar Gyeson (San Lazzaro);

9 reti: Faye Pape (Castellana);

8 reti: Capelli Manuel (Cellatica), Grazioli Francesco (Vighenzi);

7 reti: Chinelli Riccardo (Lodrino), Jadid Younesse (Marmirolo), Asbiae Samir (Vighenzi), Crescini Andrea (Pavonese);

6 reti: Guastalla Luca (Suzzara), Sinigaglia Davide (Cellatica), Okou Okou (Borgosatollo).

Fonte immagine: pagina facebook Asd Orceana Calcio 1919.