Promozione: i risultati dei play out e dei play off

Solo un pareggio casalingo per la Nuova Valsabbia che contro il Suzzara non va oltre l’uno pari. Per mantenere la categoria sarà quindi fondamentale la semifinale di ritorno tra un una settimana in territorio mantovano. Nell’unica semifinale play off, infine, la Castellana ha espugnato due a zero il campo dell’Asola.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata:

PLAY OFF

Asola - Castellana 0-2

(24’ Najeh, 41’ Orlandini)

PLAY OUT

NUOVA VALSABBIA - Suzzara 1-1

(Mattia Zambelli - Lomellini)