Promozione: i risultati dei play out e dei play off

Finiscono nel peggiore dei modi le sfide play off e play out delle squadre bresciane. L’Orceana viene battuta in casa per 2 a 0 dalla Castellana e rinuncia al sogno di tornare in Eccellenza, mentre la Nuova Valsabbia torna sconfitta dalla trasferta di Suzzara. Dopo l’uno pari dell’andata, la formazione mantovana s’impone tra le mura amiche con il punteggio di 2 a 1 costringendo i valsabbini alla retrocessione in Prima Categoria.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata:

PLAYOFF

ORCEANA - Castellana 0-2

(21’ David Thai Ba, 75’ Faye Pape)

PLAYOUT

Suzzara - NUOVA VALSABBIA 2-1 (andata 1-1)

(Guastalla, Nogaretti - Elia Zambelli)