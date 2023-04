Promozione: i risultati di domenica 23 aprile

Nella 28ª giornata del campionato di Promozione, i già campioni della Pavonese pareggiano a reti inviolate con La Sportiva Ome che perde terreno sulla zona play off dove invece si avvicina il Cellatica vittorioso per 3 a 0 sulla Nuova Valsabbia. L’Orceana supera la Governolese e consolida il secondo posto davanti all’Asola che s’è imposta di misura sul Lodrino. Il San Lazzaro sgambetta la Vighenzi che rimane ancora al quarto posto con un punto di vantaggio sulla Castellana che in trasferta ha avuto la meglio sul Borgosatollo. In chiave salvezza è ormai quasi salva la Pro Palazzolo vittoriosa in casa della Voluntas Montichiari ultima in classifica. Per la squadra monteclarense nulla è ancora perduto con la zona play out distante soli due punti grazie al pareggio tra Suzzara e Marmirolo.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Lodrino 2-1

(22′ aut. Pili, 90′ rig. Chitò – 10′ Nadiri)

Borgosatollo - Castellana 1-2

(55′ Paravicini – 77′ Faye Pape, 92′ Lopez)

Pavonese - La Sportiva Ome 0-0

Cellatica - Nuova Valsabbia 3-0

(38′ Tonoli, 85′ Guarino, 92′ Sinigaglia)

Governolese - Orceana 0-2

(19’ Belotti, 72’ Bosis)

Vighenzi - San Lazzaro 0-1

(4’ Re)

Voluntas Montichiari - Pro Palazzolo 1-2

(Bartoli - Valli, Lancini)

Suzzara - Marmirolo 0-0