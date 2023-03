Promozione: i risultati di domenica 19 marzo

L’Orceana è tornata alla vittoria superando la Nuova Valsabbia con un netto 3 a 0 e s’è ripresa il secondo posto scavalcano l’Asola sconfitta dalla capolista Pavonese che guida il girone D con nove punti di vantaggio. La Vighenzi viene fermata in casa sullo 0 a 0 dal Lodrino, ma tanto pasta per raggiungere in classifica la Castellana sconfitta dalla in trasferta dalla Governolese. Cade il Cellatica a sorpresa contro il Suzzara che accorcia sulla Voluntas Montichiari bloccata dal Marmirolo a reti inviolate. In chiave salvezza vittoria fondamentale della Pro Palazzolo sul San Lazzaro, mentre tra Borgosatollo e La Sportiva Ome finisce con un gol per parte.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Pavonese 0-1

(45′ Giovinetti)

Borgosatollo - La Sportiva Ome 1-1

(83′ Bandera – 8′ Salvi)

Cellatica - Suzzara

(77′ Scalvini, 82′ Tonoli - Lomellini, Bulgarelli, Vincenzi, Sanseverino)

Orceana - Nuova Valsabbia 3-0

(37’ Duda J., 47’ Mujkic, 84’ Ubbiali)

San Lazzaro - Pro Palazzolo 0-3

(Minelli, 2 Alberti)

Vighenzi - Lodrino 0-0

Voluntas Montichiari - Marmirolo 0-0

Governolese - Castellana 1-0

(Omoregie)

Fonte immagine: AC Borgosatollo.