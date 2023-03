Promozione: i risultati di domenica 26 marzo

Con un netto 4 a 0 la Pavonese supera la Governolese e allunga a più 9 il suo vantaggio in classifica sull’Orceana fermata sullo 0 a 0 dalla Pro Palazzolo. Al terzo posto sale la Castellana vittoriosa per 2 a 0 nel derby contro il San Lazzaro. Perde due posizioni scendendo al quarto posto, invece, l’Asola sconfitta di misura dal Suzzara nel secondo derby mantovano di giornata. A chiudere la zona play off la Vighenzi rimonta sull’1 a 1 dalla Nuova Valsabbia. Stesso punteggio nelle partite Marmirolo-Cellatica e La Sportiva Ome-Voluntas Montichiari. Vittoria esterna, infine , per 2 a 0 del Borgosatollo sul campo del Lodrino.

I risultati e i marcatori della giornata:

Pavonese - Governolese 4-0

(11′ 40′ Crescini, 49′ Gambaretti, 65′ Bettegazzi)

La Sportiva Ome - Voluntas Montichiari 1-1

(Badawi - Silvestri)

Lodrino - Borgosatollo 0-2

(24′ Okou Okou, 64′ rig. Martinelli)

Marmirolo - Cellatica 1-1

(75’ Capelli)

Nuova Valsabbia - Vighenzi 1-1

(6′ Pavoni)

Pro Palazzolo - Orceana 0-0

Castellana - San Lazzaro 2-0

Suzzara - Asola 2-1

(Guastalla, Moretti - Torreggiani)

Fonte immagine: AC Borgosatollo.