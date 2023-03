Promozione: i risultati di domenica 5 marzo

Colpo esterno de La Sportiva Ome che con il minimo scarto batte l’Orceana superata in classifica al secondo posto dall’Asola vittoriosa sul campo del Cellatica. Al comando del girone rimane la Pavonese fermata però in trasferta dalla Voluntas Montichiari sull’1 a 1. Bene la Vighenzi che tra le mura amiche vince contro il Marmirolo e sale in zona play off a un punto di distanza dalla Castellana che ha sconfitto 2 a 0 la Nuova Valsabbia. A conquistare la scena della 22ª giornata è il Borgosatollo con il poker rifilato al Suzzara. A metà classifica, infine, il Lodrino torna sconfitto dalla trasferta di San Lazzaro, mentre la Pro Palazzolo non va oltre il due pari contro la Governolese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Suzzara 4-0

(2′ Paravicini, 49′ Latifi, 76′ rig. Martinelli, 82′ Lefons)

Castellana - Nuova Valsabbia 2-0

(Thai Ba D., Peschiera)

Cellatica - Asola 1-2

(74′ Scariolo – 4′ Bonaiuto, 10′ Galante)

Governolese - Pro Palazzolo 2-2

(17’ Mazzocchi, 24’ Bertoul - 8’ Valli, 50 Minelli)

Orceana - La Sportiva Ome 0-1

(61′ Viti)

San Lazzaro - Lodrino 1-0

(80′ rig. Del Bar)

Vighenzi - Marmirolo 3-1

(32′ Binatti, 59′ Grazioli, 69′ Pavoni)

Voluntas Montichiari - Pavonese 1-1

(77′ Caldera – 37′ Bettegazzi)

Fonte immagine: Orceana Calcio.