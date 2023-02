Promozione: i risultati di domenica 19 febbraio

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno con la Pavonese, l’Orceana si rialza subito vincendo per 2 a 1 contro il Suzzara accorciando a 4 punti lo svantaggio sulla capolista fermata sullo zero a zero dalla Vighenzi. Vittoria in trasferta sul campo del Borgosatollo per l’Asola checonsolida il terzo posto davanti al Cellatica vittorioso contro la Voluntas Montichiari. Punti preziosi per la Pro Palazzolo che con un gol nel primo tempo batte il Lodrino raggiunto da La Sportiva Ome che torna da Castel Goffredo con un buon punto. In zona play out il Marmirolo vince lo scontro diretto con il San Lazzaro, mentre tra Governolese e Nuova Valsabbia termina in parità.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Asola 0-2

(71′ Buonaiuto, 81′ Burato)

Castellana - La Sportiva Ome 0-0

Governolese - Nuova Valsabbia 1-1

(59′ Chiapparo – 40′ Martina Rini)

Orceana - Suzzara 2-1

(48′ Ubbiali, 64′ Duda J. – 45′ Garatti)

Pro Palazzolo - Lodrino 1-0

(27′ Valli)

Vighenzi - Pavonese 0-0

Voluntas Montichiari - Cellatica 0-4

(39′ Scariolo, 43′ Terranova, 53′ Maffeis, 58′ Terranova)

San Lazzaro - Marmirolo 1-2

(89’ rig. Del Bar G. - 59’ Cipriani, 87’ Valbusa)

Fonte immagine: AC Borgosatollo.