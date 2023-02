Promozione: i risultati di domenica 12 febbraio

La Pavonese si aggiudica lo scontro diretto con l’Orceana seconda in classifica e va in fuga nel girone D di Promozione. Con un netto 3 a 0 la formazione di mister Pelati doma i bassaioli, sale a quota 43 punti e allunga a più 6 il vantaggio in classifica sui rivali di giornata. Colpo esterno della Vighenzi che supera 3 a 1 l’Asola e si riaffaccia in zona play off dove restano stabili Cellatica e Castellana vittoriose rispettivamente contro Borgosatollo e Marmirolo. In zona salvezza, invece, la Nuova Valsabbia supera di misura il Lodrino mentre la Pro Palazzolo torna a respirare grazie al 2 a 0 su La Sporti Ome. Solo un pareggio per la Voluntas Montichiari contro la Governolese che però raggiunge in classifica il Suzzara sconfitto dal San Lazzaro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Vighenzi 1-3

(Buonaiuto – Grazioli, Diodato, Hassan)

Pavonese - Orceana 3-0

(9′ Marini, 55′ Zambelli, 68′ Giovinetti)

Cellatica - Borgosatollo 3-2

(21′ Scariolo, 36′ Sinigaglia, 43′ Maffeis – 54′ Okou Okou, 87′ Silajdzija)

La Sportiva Ome - Pro Palazzolo 0-2

(Belotti, Giorgi)

Lodrino - Nuova Valsabbia 0-1

(69′ Cvijic)

Voluntas Montichiari - Governolese 0-0

Marmirolo - Castellana 0-2

(2 Faye Pape)

Suzzara - San Lazzaro 0-1

(12’ Giarruffo)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.