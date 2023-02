Promozione: i risultati di domenica 5 febbraio

La capolista Pavonese viene fermata in trasferta dal San Lazzaro sull’1 a 1, ma mantiene intatto il vantaggio di tre punti sull’Orceana che contro l’Asola non va oltre lo 0 a 0. In zona play out bene il Cellatica che nell’anticipo del sabato sera supera in trasferta la Vighenzi per 3 a 1 e si porta a quota 29 punti come la Castellana vincente per 2 a 1 sul Suzzara. Al Borgosatollo basta un solo minuti di gioco, il primo, per battere la Voluntas Montichiari con il minimo scarto e risalire la classifica. In zona play out la Governolese abbandona l’ultimo posto battendo in rimonta il Lodrino, mentre la Nuova Valsabbia conquista tre punti importanti contro La Sportiva Ome. A chiudere la diciottesima giornata del campionato di Promozione il pareggio senza gol tra Pro Palazzolo e Marmirolo.

I risultati e i marcatori della giornata:

Vighenzi - Cellatica 1-3 (giocata sabato 4 febbraio)

(Tirelli – 2 Scariolo, Capelli)

Borgosatollo - Voluntas Montichiari 1-0

(1′ Okou Okou)

Governolese - Lodrino 2-1

(11′ Akinbinu, 43′ Omoregie – Rezzi)

Nuova Valsabbia - La Sportiva Ome 3-0

(26′ Gelain, 42′ Gelain, 73′ autogol)

Orceana - Asola 0-0

Pro Palazzolo - Marmirolo 0-0

San Lazzaro - Pavonese 1-1

(50′ Pagliari – 80′ Zambelli)

Castellana - Suzzara 2-1

(Faye Pape, Orlandini - Guastalla)

Fonte immagine: AC Borgosatollo.