Promozione: i risultati di domenica 12 marzo

La Pavonese pareggia contro il Cellatica, ma può sorridere perchè il suo vantaggio sull’Asola è rimasto invariato. La formazione mantovana, infatti, è stata fermata sull’1 a 1 nel derby contro la Governolese. Pareggio anche per la Castellana in casa della Pro Palazzolo, mentre l’Orceana prosegue il momento nero perdendo anche contro il Lodrino. Rimane in zona play off la Vighenzi fermata sullo 0 a 0 da La Sportiva Ome, mentre la zona play out è sempre più viva con le vittorie del Marmirolo sul Borgosatollo, della Nuova Valsabbai contro il San Lazzaro e soprattuto della Voluntas Montichiari che espugna il campo del Suzzara e allunga a più cinque sull’ultimo posto.

I risultati e i marcatori della giornata:

Pavonese - Cellatica 1-1

(40′ Bettegazzi – 22′ Sinigaglia)

La Sportiva Ome - Vighenzi 0-0

Lodrino - Orceana 2-1

(69′ Chinelli, 72′ Pili – 29′ Bosis)

Marmirolo - Borgosatollo 4-1

(44′ Valbusa, 55′ Farfare, 72′ Luppi, 80′ Cipriani – 35′ Filippi)

Nuova Valsabbia - San Lazzaro 1-0

(81′ Zambelli)

Pro Palazzolo - Castellana 2-2

(Lancini, Valli – Faye Pape, Thai Ba)

Suzzara - Voluntas Montichiari 1-2

(Vincenzi – Cappai, Ciadamidaro)

Asola - Governolese 1-1

(Chitò - Mazzocchi)

