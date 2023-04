Promozione: i risultati di domenica 2 aprile

Con una netta vittoria per 4 a 1, la Pavonese supera il Suzzara e avvicina sempre di più la vittoria del campionato che la vede in testa con 11 punti di vantaggio a quattro giornate dal termine. Aperta la lotta per il secondo posto con tre squadre in tre punti: Orceana, Asola e Vighenzi vincenti rispettivamente contro Castellana, Marmirolo e Pro Palazzolo. Vittorie preziose che danno ossigeno per il Borgosatollo contro la Nuova Valsabbia e La Sportiva Ome contro il Cellatica. Sconfitta casalinga, invece, per la Voluntas Montichiari contro il Lodrino, mentre tra Governolese e San Lazzaro termina e reti inviolate.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Nuova Valsabbia 2-1

(25′ Panelli, 71′ Okou Okou – 16′ Bellesi)

Pavonese - Suzzara 4-1

(23′ Giovinetti, 61′ 69′ Bettegazzi, 72′ Guarisco – 50′ Guastalla)

Cellatica - La Sportiva Ome 1-4

(47′ Giorgi – 8′ Badawi, 67′ Bellomi, 77′ Corradi, 91′ Pizzamiglio)

Orceana - Castellana 3-0

(Bosis, Duda, Mujkic)

Vighenzi - Pro Palazzolo

(64′ Caracas, 82′ Pavoni)

Voluntas Montichiari - Lodrino 1-3

(Ciadamidaro – 2 Chinelli, Nadiri)

Governolese - San Lazzaro 0-0

Asola - Marmirolo 3-1

(Moreni, Chitò, Boni - Jadid Y.)