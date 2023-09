Promozione: i risultati di domenica 10 settembre

Dopo una lunga estate, il campionato di Promozione è ufficialmente ripartito. A fare la voce grossa è subito il Cellatica che ha liquidato 3-0 l’Asola. Scatenata anche la Vighenzi che in trasferta a rifila quattro reti al San Pancrazio. Reti inviolate tra Suzzara-Orsa Iseo mentre il Rezzato Dor non va oltre l’uno pari in casa del San Lazzaro. Bene il Lodrino vittorioso 3-1 sullo Sporting Brescia e il Vobarno vincente di misura contro il Marmirolo. Sconfitte, invece, per Borgosatollo e La Sportiva Ome rispettivamente contro Cividatese e Sported Maris.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cellatica - Asola 3-0

(15’ Sinigaglia, 81’ Pedersini, 86’ Nardi)

Cividatese - Borgosatollo 2-0

(Fossati)

La Sportiva Ome - Sported Maris 1-2

(Corradi - Rozzi, Salvini)

Lodrino - Sporting Brescia 3-1

(3 Bettazza - Isetti)

San Lazzaro - Rezzato Dor 1-1

(Visentini - Rendinella)

San Pancrazio - Vighenzi 0-4

(Pavoni, Asbiae

Suzzara - Orsa Iseo 0-0

Marmirolo - Vobarno 0-1

(Iossa)