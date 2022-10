Promozione: i risultati di domenica 9 ottobre

Con un gol di scarto La Sportiva Ome espugna il campo del San Lazzaro e allunga in classifica sul Borgosatollo, prima inseguitrice, fermato sullo 0 a 0 in casa contro la Pavonese. Al terzo posto sale l’Asola che regola la Voluntas Montichiari per 3 a 1. Stesso punteggio per la Vighenzi che a Padenghe vince per 3 a 1 sul Suzzara uscendo dalla zona calda dei play-off. Bene il Lodrino vittorioso 2 a 1 contro la Castellana e la Pro Palazzolo che ne fa quattro alla Nuova Valsabbia. Pareggio combattuto, invece, per il Cellatica sul campo della Governolese mentre ad Orzinuovi va in scena la fiera del gol tra Orceana e Marmirolo che chiudono l’incontro con il punteggio di tre pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Pavonese 0-0

Castellana - Lodrino 1-2

(28′ Thai Ba- 26′ Rezzi, 63′ Scanzi)

Governolese - Cellatica 1-1

(50′ Scariolo)

Orceana - Marmirolo 3-3

(6′ Bosis, 30′ Mujkic, 35′ Bosis – 72′ Jadid, 75′ Jadid, 90′ Jadid)

Pro Palazzolo - Nuova Valsabbia 4-0

(19′ Mangitteri, 26′ Serafini, 72′ Alberti, 90′ Melzani)

San Lazzaro - La Sportiva Ome 0-1

(Corradi)

Vighenzi - Suzzara 3-1

(2 Asbiae, Grazioli – Coghi)

Voluntas Montichiari - Asola 1-3

(82′ Cappai – 14′ Chitò, 35′ Buonaiuto, 87′ Buonaiuto)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.