Promozione: i risultati di domenica 6 novembre

Nell’anticipo di sabato sera l’Orcena supera la Pro Palazzolo per 3 a 1 provando a mettere pressione alla Pavonese che però non si lascia intimorire vincendo a sua volta contro la Governolese restando così a puri punti dei bassaioli. Sempre sabato sera in campo anche Vighenzi e Nuova Valsabbia che però non si fanno male terminando la partita con il punteggio di zero a zero. Partita rocambolesca a Montichiari con i padroni di casa avanti di due lunghezze, ma sorpassati da La Sportiva Ome che compie una rimonta incredibile e si mantiene in scia delle prime della classe. Perde qualche punto il Borgosatollo che contro il Lodrino riesce ad acciuffare il pareggio soltanto a un minuto dal termine con Rizzi. Pareggio a reti inviolate anche in Cellatica-Marmirolo e in San Lazzaro-Castellana, mentre nella sfida mantovana tra Asola e Suzzara sono i padroni di casa ad avere la meglio al triplice fischio dell’arbitro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Orceana - Pro Palazzolo 3-1 (giocata sabato)

(56’ 71’ Bosis, 68’ Duda J – 17’ Cristini)

Vighenzi - Nuova Valsabbia 0-0 (giocata sabato)

Borgosatollo - Lodrino 2-2

(73′ Lefons, 89′ Rizzi – 31′ e 59′ Chinelli)

Cellatica - Marmirolo 0-0

Governolese - Pavonese 1-2

(86’ Cenzato - 39′ Zambelli, 49′ Grechi)

Voluntas Montichiari - La Sportiva Ome 2-3

(5′ Camara, 20′ Roversi – 43′ Badawi, Stefana, Furaforte)

Asola - Suzzara 1-0

(Galante)

San Lazzaro - Castellana 0-0

Fonte immagine: Borgosatollo.