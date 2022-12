Promozione: i risultati di domenica 4 dicembre

La Pavonese prosegue il suo cammino in testa alla classifica vincendo per 2 a 0 contro il Lodrino. La formazione di Ivan Pelati sale a quota 32 punti e allunga a più tre il vantaggio sull’Orceana fermata sul due pari dalla Vighenzi. A pari merito della formazione bassaiola sale l’Asola vittoriosa per 2 a 0 sulla Nuova Valsabbia. Torna alla vittoria il Borgosatollo che in casa batte il San Lazzaro e torna in zona play off. Buon esordio di Gambardella sulla panchina della Voluntas Montichiari che tra le mura amiche pareggia in extremis contro la Castellana. Pareggio con un gol per parte anche tra Marmirolo e Governolese, mentre le sfide Cellatica-Pro Palazzolo e Suzzara-La Sportiva Ome terminano con zero reti.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Nuova Valsabbia 2-0

(Chiari, Buonaiuto)

Borgosatollo - San Lazzaro 2-1

(19′ Filippi, 47′ Piras – 68′ Visentini)

Pavonese - Lodrino 2-0

(6′ Pini, 82′ Mbengue)

Cellatica - Pro Palazzolo 0-0

Suzzara - La Sportiva Ome 0-0

Vighenzi - Orceana 2-2

(Pavoni, Tirelli - Belotti, Mainardi)

Voluntas Montichiari - Castellana 1-1

(91’ Lembo - 46’ pt Pezzi)

Marmirolo - Governolese 1-1

(66’ Jadid A. - 37’ Omoregie)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.