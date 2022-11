Promozione: i risultati di domenica 27 novembre

La Pavonese vince non senza difficoltà contro La Sportive Ome del neo tecnico Valotti e si conferma prima della classe con un punto di vantaggio sull’Orceana vittoriosa per 1 a 0 sulla Governolese. Al terzo posto si conferma l’Asola che cala il tris contro il Lodrino mentre la Vighenzi continua a sognare dopo la vittoria per 1 a 0 firmata Boateng contro il San Lazzaro. Il Borgosatollo manca ancora l’appuntamento con la vittoria e contro la Castellana termina a reti inviolate. Ben diverso l’esito tra Pro Palazzolo e Voluntas Montichiari con i padroni di casa che rifilano addirittura sette gol ai monteclarense. Si rialza il Cellatica che supera 2 a 1 in trasferta la Nuova Valsabbia mentre tra Marmirolo e Suzzara termina 2 a 0 per i padroni di casa.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castellana - Borgosatollo 0-0

La Sportiva Ome - Pavonese 2-3

(38′ Corradi, 53′ Corradi – 9′ Guarisco, 34′ Bettegazzi, 82′ Grechi)

Lodrino - Asola 0-3

(30′ autogol Pasini, Beretta, Galante)

Nuova Valsabbia - Cellatica 1-2

(70′ Viscardi – 10′ Capelli, 16′ Isetti)

Orceana - Governolese 1-0

(13’ Duda)

Pro Palazzolo - Voluntas Montichiari 7-1

(16′ rig. Serafini, 19′ Magitteri, 39′ Alberti, 65′ Serafini, 70′ Magitteri)

San Lazzaro - Vighenzi 0-1

(Boateng)

Marmirolo - Suzzara 2-0

(Visioli, Jadid A.)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.