Promozione: i risultati di domenica 23 ottobre

Il Borgosatollo cala il poker contro il Marmirolo e sale in vetta al giorone D di Promozione. I biancorossi aprono le marcature allo scadere del primo tempo e poi dilagano nel secondo conquistando l’intera posta in palio. Colpaccio della Vighenzi che supera 1 a 0 l’ex capolista La Sportiva Ome sorpassata in classifica anche da Orceana e Pavonese entrambe vincenti per 1 a 0 rispettivamente contro il Lodrino e il Cellatica. La Nuova Valsabbai cade contro il San Lazzaro e resta ultima in classifica a un punto dalla Governolese sconfitta dall’Asola. Pareggio senza gol tra Castellana e Pro Palazzolo mentre a Montichiari va in scena la fiera del gol con quattro gol per parte tra i padroni di casa della Voluntas e il Suzzara.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Marmirolo 4-0

(40′ Martinelli, 72′ Okou Okou, 80′ Lefons, 88′ Buffoli)

Castellana - Pro Palazzolo 0-0

Cellatica - Pavonese 0-1

(46′ Crescini)

San Lazzaro - Nuova Valsabbia 2-0

(Del Bar, Ghirardhini)

Vighenzi - La Sportiva Ome 1-0

(45′ Codarin)

Voluntas Montichiari - Suzzara 4-4

(10’ Camara, 26’ Ciadamidaro, 83’ Callegari, 94’ Nouioura – 24’ Moretti, 76’ e 93’ Vezzani, 80’ Vincenzi)

Governolese - Asola 0-2

(Moreni, Bovi)

Orceana - Lodrino 1-0 (giocata sabato 22 ottobre)

(92’ Bosis)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.