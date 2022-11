Promozione: i risultati di domenica 20 novembre

L’Orceana vince di misura con il San Lazzaro e accorcia le distanze sulla capolista Pavonese fermata in casa sullo 0 a 0 dal Marmirolo. Del pareggio inaspettato ne approfitta anche l’Asola che batte in rimonta La Sportiva Ome con due gol nella ripresa. Sconfitta anche per il Borgosatollo contro la Pro Palazzolo del tecnico Poma chiamato sulla panchina dei bassaioli per risalire la china. Dopo la brillante vittoria della settimana scorsa, stavolta il è Cellatica a subire la goleada cadendo in casa contro il Lodrino per 5 a 2. Pareggio a reti bianche tra Vighenzi e Castellana, mentre la Nuova Valsabbia si aggiudica lo scontro diretto in zona play out contro la Voluntas Montichiari raggiunta in classifica proprio dai valsabbini. A chiudere la giornata la vittoria del Suzzara sul campo della Governolese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - La Sportiva Ome 2-1

(50’ Caldera, 56’ Iavarone - 36′ Badawi)

Borgosatollo - Pro Palazzolo 0-2

(13′ Minelli, 16′ Alberti)

Pavonese - Marmirolo 0-0

Cellatica - Lodrino 2-5

(18′ Scariolo, 65′ Sinigaglia – 6′ Moreschi, 9′ Avanzi, 26′ rig. Moreschi, 33′ Dallera, 40′ Chinelli)

Orceana - San Lazzaro 2-1

(2' Bosis, 79’ Belotti - 32' Del Bar G.)

Vighenzi - Castellana 0-0

Voluntas Montichiari - Nuova Valsabbia 0-1

(94′ Zambelli)

Governolese - Suzzara 1-3

(Solci - Terragin, Sannino, Guastalla)

Fonte immagine: A.C. Borgosatollo.