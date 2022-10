Promozione: i risultati di domenica 16 ottobre

Prima sconfitta stagionale per La Sportiva Ome che tra le mura amiche cade col botto contro l’Orceana che mette nel cassetto la pratica già nel primo tempo segnando tutti e quattro i gol della partita. Le inseguitrici però non approfittano del passo falso e si mantengono in scia come il Borgosatollo stoppato 0 a 0 in casa del Suzzara. Chi accorcia le distanze sono, invece, Pavonese e Lodrino vittoriose rispettivamente contro Voluntas Montichiari e San Lazzaro. Vittorie importati in chiave salvezza, e magari per sperare in un posto nei play-off, per il Cellatica e la Vighenzi che con il medesimo risultato superano entrambe in trasferta l’Asola e il Marmirolo. Sconfitta inaspettata della Pro Palazzolo contro la Governolese che abbandona l’ultimo posto in classifica che ora è occupato dalla Nuova Valsabbia sconfitta in casa per 3 a 0 dalla Castellana.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Cellatica 1-2

(80′ Burato – 26′ Scariolo, 40′ Guarino)

Pavonese - Voluntas Montichiari 2-0

(16′ Crescini, 31′ Bettegazzi)

La Sportiva Ome - Orceana 0-4

(21′ Bosis, 26′ Bosis, 28′ Crivella, 47′ pt Gjinika)

Lodrino - San Lazzaro 1-0

(Giustini)

Marmirolo - Vighenzi 1-2

(Asbiae, Grazioli)

Nuova Valsabbia - Castellana 0-3

(Thai Ba, Gyamfi, Orlandini)

Pro Palazzolo - Governolese 1-2

(Omoregie, Salvini)

Suzzara - Borgosatollo 0-0

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.