Promozione: i risultati di domenica 13 novembre

L’Orceana perde 1 a 0 in trasferta e cede il primato solitario del girone D di Promozione alla Pavonese vittoriosa per 2 a 0 sul difficile campo del Suzzara. Crollo de La Sportiva Ome che tra le mura amiche viene surclassata dal Cellatica con il punteggio di 6 a 0. Sconfitta di misura anche per il Borgosatollo contro la Nuova Valsabbia che abbandona l’ultimo posto in classifica e torna lottare per la salvezza. Sempre in zona play out, vittoria fondamentale della Voluntas Montichiari che a Lodrino passa in svantaggio nell’ultimo quarto d’ora, ma in sei minuti ribalta la partita conquistando i tre punti. La Vighenzi pareggia contro la Pro Palazzolo uscendo dalla zona play off a differenza dell’Asola che supera il Marmirolo per 3 a 0 salendo al terzo posto. Tra San Lazzaro e Governolese, infine, la sfida termina 4 a 1 per i padroni di casa.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castellana - Orceana 1-0

(Gyamfi)

La Sportiva Ome - Cellatica 0-6

(1′ Scariolo, 12′ Scariolo, 17′ Scalvini, 60′ Scariolo, 68′ Sinigaglia, 78′ Capelli)

Lodrino - Voluntas Montichiari 1-2

(72′ Ghisla – 80′ Derelli, 86′ Noioura)

Nuova Valsabbia - Borgosatollo 1-0

(55′ Viscardi)

Pro Palazzolo - Vighenzi 1-1

(Dellagiovanna - Diop)

Suzzara - Pavonese 0-2

(53′ Bettegazzi, 75′ Bettegazzi)

San Lazzaro - Governolese 4-1

(2 Del Bar, Rasini, Pagliari)

Marmirolo - Asola 0-3

(2 Buonaiuto, Beretta)

Fonte immagine: pagina facebook Cellatica.