Promozione: i risultati di domenica 11 dicembre

Non perde un colpo la Pavonese che nella quindicesima giornata del campionato supera con un netto 3 a 0 la Nuova Valsabbia e consolida il primo posto a quota 35 punti davanti all’Orceana vittoriosa per 2 a 1 sul Borgosatollo. Rallentano l’Asola fermata sull’1 a 1 dalla Pro Palazzolo e la Vighenzi sconfitta inaspettatamente dal fanalino di coda Governolese. Vittoria di misura, invece, per la Sportiva Ome che con il risultato di 2 a 1 batte il Marmirolo e si riporta in zona play-off dove a ridosso c’è il Cellatica grazie alla vittoria in trasferta contro la Castellana. Manita del Lodrino sul Suzzara, mentre la Voluntas Montichiari cede negli ultimi minuti in casa del San Lazzaro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castellana - Cellatica 0-2

(45′ Sinigaglia, 50′ Capelli)

Governolese - Vighenzi 3-2

(15’ Dalla Pellegrina, 53’ e 83’ Akinbinu - 23’ Diop, 29’ Bodei)

La Sportiva Ome - Marmirolo 2-1

(75’ Pizzamiglio, 85’ SalvI - 7’ Perreira)

Lodrino - Suzzara 5-2

(7′ Scanzi, 21′ Dallera, 31′ Dallera, 36′ Chinelli, 47′ Dallera – 20′ Vincenzi, 57′ Garutti)

Nuova Valsabbia - Pavonese 0-3

(3′ Marini, 46′ Marini, 58′ Bettegazzi)

Orceana - Borgosatollo 2-1

(66′ Bosis, 83′ Bosis – 87′ Bandera)

Pro Palazzolo - Asola 1-1

(80′ Minelli – 85′ rig. Buonaiuto)

San Lazzaro - Voluntas Montichiari 2-1

(55’ Del Bar G., 88’ Visentini - 72’ Derelli)

Fonte immagine: pagina facebook Cellatica Calcio.