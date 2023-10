Promozione: il programma e le designazioni di domenica 22 ottobre

Domenica 22 ottobre si gioca la settima giornata del campionato di Promozione. La capolista Vighenzi sarà di scena sul difficile campo dell’Asola, mentre la Sported Maris sarà ospite dello Sporting Brescia. Impegno lontano dalle mura amiche anche per l’Orsa Iseo che contro la Cividatese proverà a riscattare la sconfitta subita la settimana scorsa. Il ritrovato Cellatica attende il Marmirolo, mentre La Sportiva Ome proverà a rialzarsi dopo il cambio in panchina affrontando in casa il San Lazzaro. Impegni casalinghi, infine, anche per Borgosatollo e Lodrino rispettivamente contro Rezzato e Suzzara.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Asola - Vighenzi

(Arbitro: Mattia Foresti di Bergamo; Assistente 1: Alessandro Arcaini di Cremona; Assistente 2: Alessandro Compiani di Cremona)

Borgosatollo - Rezzato Dor

(Arbitro: Viola Bresciani di Bergamo; Assistente 1: Danilo Amatore di Bergamo; Assistente 2: Marco Lenzi di Mantova)

Cellatica - Marmirolo

(Arbitro: Youness Ghanim di Saronno; Assistente 1: Thomas Gottardi di Chiari; Assistente 2: Zakaria Touil di Chiari)

Cividatese - Orsa Iseo

(Arbitro: Giacomo Attanasio di Milano; Assistente 1: Marco Petrosino di Milano; Assistente 2: Giovanni Scardino di Milano)

La Sportiva Ome - San Lazzaro

(Arbitro: Matteo Fumagalli di Como; Assistente 1: Andrea Balestra di Bergamo; Assistente 2: Simone Nicoli di Bergamo)

Lodrino - Suzzara

(Arbitro: Pietro Rubino di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Alessandro Morina di Chiari; Assistente 2: Luca Zarrella di Milano)

San Pancrazio - Vobarno

(Arbitro: Vincenzo Di Gennaro di Brescia; Assistente 1: Luca Esti di Brescia; Assistente 2: Nadhir Chakroun Scaroni di Brescia)

Sporting Brescia - Sported Maris

(Arbitro: Francesco Vismara di Lecco; Assistente 1: Alessandro Baracchi di Bergamo; Assistente 2: Bruno Venditti di Milano)