Promozione: il programma e le designazioni di domenica 1 ottobre

Domenica 1 ottobre si gioca la quarta giornata del campionato di Promozione. Il Cellatica affronta il Vobarno per l’esame di maturità, mentre il Rezzato Dor ospita il Lodrino per riscattare la pesante sconfitta dell’ultimo turno. Il Borgosatollo ancora a cerca di vittoria sarà impegnato in trasferta sul campo dello Sporting Brescia (ex squadra dell’attuale tecnico biancorosso Lorenzo Scabelli), la Vighenzi ospiterà il Marmirolo per restare in zona play off.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Asola - San Pancrazio

?(Arbitro: Giorgio Foppoli di Lovere; Assistente 1: Giovanni Arrigoni di Brescia; Assistente 2: Jhon Michael Dutan Regato di Cremona)

?Orsa Iseo - La Sportiva Ome ?(Arbitro: Giorgio Corna di Bergamo; Assistente 1: Alessandro Morina di Chiari; Assistente 2: Leonardo Ferrari di Chiari)?

Rezzato Dor - Lodrino

?(Arbitro: Cristian Favaro di Seregno; Assistente 1: Lorenzo Emanuele Mautone di Bergamo; Assistente 2: Paolo Zappella di Bergamo)

?Sporting Brescia - Borgosatollo

(Arbitro: Marco De Nicola di Milano; Assistente 1: Paolo Mauro di Brescia; Assistente 2: Lorenzo Rovati di Brescia)?

Vighenzi - Marmirolo

?(Arbitro: Omar Jemouh di Treviglio; Assistente 1: Andrea Caccia di Bergamo; Assistente 2: Jordi Casati di Treviglio)?

Vobarno - Cellatica ?(Arbitro: Gianmaria Ossoli di Monza; Assistente 1: Matteo Meroni di Chiari; Assistente 2: Suadi Cila di Chiari)

Sported Maris - Cividatese

(Arbitro: Gabriele Panariello di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Mattia Malerba di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Savino Simone Mazzilli di Lodi)

Suzzara - San Lazzaro

(Arbitro: Luca Paris di Bergamo; Assistente 1: Filomeno D'Apolito di Mantova; Assistente 2: Andrea Rappini di Mantova)