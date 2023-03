Promozione: la classifica marcatori dopo la 23ª giornata

Un gol dal sapore amaro per Fabrizio Bosis che è salito in vetta a quota 16 reti nella classifica marcatori, ma non è riuscito a evitare la sconfitta della sua Orceana contro il Lodrino. Staccato di un gol Christina Scariolo del Cellatica inseguito da Antonio Buonaiuto dell’Asola con 12 centri. Tutto invariato nelle posizioni più sotto a eccezione di Faye Pape della Castellana che ha raggiunto la doppia cifra.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 12 marzo:

16 reti: Bosis Fabrizio (Orceana);

15 reti: Scariolo Christian (Celatica);

12 reti: Buonaiuto Antonio (Asola);

11 reti: Corradi Luca (La Sportiva Ome), Del Bar Gyeson (San Lazzaro);

10 reti: Faye Pape (Castellana);

9 reti: Grazioli Francesco (Vighenzi);

8 reti: Capelli Manuel (Cellatica), Chinelli Riccardo (Lodrino);

7 reti: Jadid Younesse (Marmirolo), Asbiae Samir (Vighenzi), Crescini Andrea (Pavonese), Sinigaglia Davide (Cellatica), Marco Bettegazzi (Pavonese);

6 reti: Guastalla Luca (Suzzara), Okou Okou (Borgosatollo).