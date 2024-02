Promozione | Vittoria schiacciante del Cellatica: con il Suzzara finisce 10-0

In Promozione il Cellatica colleziona un’altra vittoria, la dodicesima in campionato, salendo al secondo posto solitario in classifica e portando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. A far notizia, però, non sono tanto i tre punti conquistati contro il fanalino di coda Suzzara, ma i dieci gol realizzati dalla squadra di mister Preti.

Partita di fatto mai in discussione e dominata dai franciacortini in vantaggio di sei reti già prima del riposo. Nella seconda frazione è poi salito in cattedra l’esperto centravanti Mair che in sette minuti (tra il 54’ e il 61’) ha messo a segno un tripletta portando a quattro il bottino personale dopo il gol segnato alla mezz’ora del primo tempo. A completare il referto dei marcatori sono stati Capelli (doppietta), Masperi, Cirelli, Poli e Oppici.

Le avversarie del Cellatica sono avvisate: i franciacortini stanno scaldando i motori per il rush finale del campionato che li vede in lotta contro la Vighenzi per il primato del girone D di Promozione e ancora in corsa in Coppa Italia dove hanno raggiunto le semifinali (mercoledì 28 febbraio l’andata in casa contro il Casalpusterlengo).

Il tabellino

CELLATICA-SUZZARA 10-0

CELLATICA: Russo, Bajaha (46’ Pasetti), Paderni (66’ Trainini), Poli, Oppici, Filippi, Capelli (46’ Terranova), Vigni (46’ Maffeis), Mair, Masperi (46’ Cimini), Cirelli. A disposizione: Sellitto, Lombardi, Marukku, Nardi. Allenatore: Preti.

SUZZARA: Salerno, Soave , Nasto (17’ Capucci), Sannino, Ceretta, Puro (33’ La Pietra), Carceo, Hamid, Giova (56’ Rachiq), Righi, Quartararo (65’ Nasto). A disposizione: Distefano, Allegretti, Okwa. Allenatore: Petrassi.

RETI: 10′ Masperi, 19′ 26′ Capelli, 31′ 54′ 57′ 61′ Mair, 38′ Cirelli, 45′ Poli, 78′ Oppici.