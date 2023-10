Promozione: Baccanelli dell’Orsa Iseo in vetta alla classifica marcatori

Il campionato di Promozione è giunto alla sesta giornata e la sfida per il titolo di capocannoniere del girone inizia a scaldarsi. In gol nell'anticipo del sabato, Mattia Baccanelli dell'Orsa Iseo ha raggiunto in vetta con cinque Antonio Buonaiuto dell’Asola. In seconda piazza a quota quattro reti è salito Davide Sinigaglia, autore di una doppietta con il suo Cellatica. A far compagnia all'ex attaccante del Lumezzane ci sono anche Mettendaf Keshone del Suzzara, Alessandro Minelli della Cividatese, Christian Scariolo dello Sporting Brescia e Filippo Brunati della Vighenzi. A chiudere il podio con 3 reti realizzate, infine, ci sono Matteo Rassega del Vobarno, Manuel Capelli del Cellatica, Fabio Chitò dell’Asola e Denis Rabaglio dello Sported Maris.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 8 ottobre:

5 reti: Baccanelli Mattia (Orsa Iseo), Buonaiuto Antonio (Asola);

4 reti: Mettendaf Keshone (Suzzara), Minelli Alessandro (Cividatese), Scariolo Christian (Sporting Brescia), Brunati Filippo (Vighenzi), Sinigaglia Davide (Cellatica);

3 reti: Rassega Matteo (Vobarno), Capelli Manuel (Cellatica), Chitò Fabio (Asola), Rabaglio Denis (Sported Maris);

2 reti: Corradi Luca (La Sportiva Ome), Pavoni Filippo (Vighenzi), Pedersini Valentino (Cellatica), Nardi Matteo (Cellatica), Grazioli Francesco (Vighenzi), Canciani Riccardo (Vobarno), Marini Andrea (La Sportiva Ome), Ghidinelli Matteo (Orsa Iseo), Re Andrea (San Lazzaro), Tracconaglia Marco (Rezzato Dor), Mocinos Gianluis (Rezzato Dor), Donna Gabriele (Cividatese), Rezzi Nicola (Lodrino), Dentale Lorenzo (Marmirolo), Bovi Nicola (Asola).