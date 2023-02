Ancora un pareggio a reti bianche per la Feralpisalò

Anche a Vercelli la Feralpisalò non va oltre lo 0 a 0 bissando lo stesso risultato ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Padova. La partita non si mette bene per i gardesani che dopo dieci minuti devono sostituire capitano Leali (ex di giornata) per infortunio. I padroni di casa giocano meglio con maggior fluidità di gioco, ma verso la porta difesa da Pizzignacco non arrivano vere occasioni da gol. La risposta dei verdeblù arriva sul finire del primo tempo con una conclusione di Balestrero che però calcia centrale. Nella ripresa è ancora la Pro Vercelli a partire meglio impensierendo la Feralpisalò con una conclusione dalla lunga distanza di Calvano sulla quale Pizzignacco deve compiere un grande intervento. Passano pochi minuti e l’estremo difensore verdeblù si ripete sulla girata pericolosa a centro area di Saco. La squadra di mister Vecchi risponde al 56’ con un tiro di Panìco e al 62’ con Siligardi che sfiora il vantaggio con una conclusione fuori di un soffio. I verdeblù sono in partita e al 79’ costruiscono la migliore occasione della partita: contropiede veloce gardesano, palla perfetta di Balestrero per Butic che però viene fermato da Rizzo sul più bello. L’ex attaccante del Pordenone ci prova tre minuti più tardi con una conclusione da posizione angolata, ma la palla scheggia il palo. È di fatto l’ultima azione degna di nota della partita che al triplice fischio termina in parità e senza gol. La Feralpisalò si trova ora al terzo posto in classifica a quota 44 punti distante un punto dal Pordenone sconfitto in trasferta dall’Arzignano e alle spalle della capolista Pro Sesto vittoriosa 2 a 0 in casa della Triestina. I leoni del Garda torneranno in campo sabato 11 febbraio tra le mura amiche dello stadio “Lino Turina” di Salò contro l’Arzignano.

Le parole del tecnico Stefano Vecchi al termine della partita: “È stata una partita difficile e torniamo a casa con un buon punto. Dobbiamo avere più cattiveria sul campo, è quella che ci manca a volte. Rimaniamo comunque nelle zone alte della classifica ed è questo quello che conte. Ancora oggi abbiamo visto che campionato strana è quello di quest’anno e penso sarà così fino all’ultima giornata”.

IL TABELLINO

PRO VERCELLI-FERALPISALÒ 0-0

PRO VERCELLI: Rizzo M., Rizzo N., Cristini, Perrotta (50’ Anastasio), Iezzi, Saco (76’ Comi), Calvano, Corradini, Iotti (66’ Laribi), Vergara (66’ Rojas), Arrighini (76’ Guindo). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Clemente, McAnthony, Costanzo, Emmanuello, Febbrasio, Contaldo, Gatto, Gheza. Allenatore: Paci.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Legati (11’ Bacchetti), Pilati, Panico, Carraro (58’ Siligardi), Balestrero, Hergheligiu, Voltan (87’ Pittarello), Butic, Guerra (58’ Zennaro). A disposizione: Volpe, Venturelli, Tonetto, Salines, Musatti, Palazzi, Icardi, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Virgilio di Trapani.

ASSISTENTI: De Angelis di Roma 2; Franco di Padova.

AMMONITI: Vergara, Perrotta, Rizzo N. - Balestrero, Butic, Pilati, Bergonzi, Pittarello.

Fonte immagine: Feralpisalò.