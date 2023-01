Pro Patria vs Feralpisalò: i convocati di mister Stefano Vecchi

Rifinitura mattutina per la Feralpisalò che nella prossima giornata di campionato affronterà in trasferta la Pro Patria allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio con calcio d'inizio alle 14:30 (Eleven Sports e Sky Sport - Diretta gol). La formazione gardesana è attualmente al primo posto del girone A del campionato di Serie C con 38 punti realizzati contro i 32 dei biancoblù. Reduce dalla vittoria casalinga per 1 a 0 sull’Albinoleffe, la Feralpisalò vuole iniziare al meglio il 2023 per proseguire il percorso positivo chiuso nel 2022. Tra i convocati c’è anche il neo acquisto Voltan, mentre Carraro, Di Molfetta, Neri, D'Orazio, Dimarco non saranno ancora a disposizione. Unico diffidato tra le fila dei verdeblù è il difensore Pilati.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi alla viglia della partita.

“Domani ci aspetta una partita difficile. È una squadra contro cui facciamo sempre fatica, l’abbiamo visto già in questa stagione durante la partita d’andata. Loro sono ben organizzati, hanno una rosa solida con elementi che giocano insieme da parecchi anni e si conoscono molto bene. Dobbiamo essere bravi a giocare come sappiamo fare e come abbiamo fatto fino ad ora. La pausa ci ha sicuramente fatto bene mentalmente. Veniamo da un periodo positivo per i risultati ma i tanti infortuni ci hanno penalizzato, avevamo bisogno di scaricare e di ripartire tutti insieme. I ragazzi stanno bene, si stanno allenando bene. Il gruppo lo sa, ogni partita è fondamentale per il risultato finale della stagione, non bisogna dare nulla per scontato”.

Ecco la lista dei convocati di mister Stefano Vecchi:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 19 Pilati*, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.