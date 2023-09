Pro Palazzolo, ufficiale l’arrivo di Nicola Ciccone

A poche pre dall’esordio in campionato nel derby contro il Desenzano, la Pro Palazzolo ha perfezionato un acquisto di assoluto spessore. È infatti ufficiale l’arrivo in biancoblù di Nicola Ciccone dal Prato. Attaccante classe 1996 cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Ciccone completa il reparto offensivo di Mister Didu con classe ed esperienza maturata grazie a 136 presenze in Lega Pro, 41 presenze in Serie D e 25 presenze in Primavera A.