La Pro Palazzolo si sblocca all’ottava giornata: vittoria contro il Castiglione in Eccellenza

La Pro Palazzolo trova finalmente la prima vittoria stagionale dopo 8 giornate di campionato Eccellenza contro il Castiglione, ora terz’ultimo in classifica. La sfida si è tenuta al Comunale di Palazzolo Sull’oglio, arbitro dell’incontro è stato il signor Spera, coadiuvato da Molino e Lanzetta.

La Pro Palazzolo ha vinto di misura contro il Castiglione grazie ad una rete arrivata allo scadere del primo tempo regolamentare, la firma è di Verga al 43’, bravo a raccogliere l’assist di Venturi e colpire di testa la palla. La squadra sfiora il doppio vantaggio, sempre con Verga, è però bravo il portiere avversario a leggere la conclusione e deviare così in angolo. Il Castiglione continua a macinare azioni offensive in cerca del gol ma la fase difensiva della Pro Palazzolo è pressoché perfetta e non concede nulla agli avversari.

La Pro Palazzolo chiude così una serie infinita di sconfitte e pareggi: 7 sconfitte nelle prime 7 giornate di campionato e un pareggio nell’ultima giornata contro il Rovato Calcio. L’inversione di rotta è arrivata nelle ultime giornate grazie al cambio di allenatore, con la squadra che probabilmente aveva bisogno di input diversi rispetto alla precedente gestione. La sfida contro il CazzagoBornato, in programma la prossima settimana, dirà molto su questa vittoria e se sia stata un fuoco di paglia o meno.