Pro Palazzolo, il colpo di mercato si chiama Alex Pedone

Colpo di mercato importantissimo per la neonata società FC Pro Palazzolo che s’è assicurata le prestazioni sportive di Alex Pedone.

Centrocampista classe 1994, Pedone arriva in Serie D direttamente dai Professionisti con un curriculum che parla per lui: 123 presenze in Lega Pro (tra cui le 28 della scorsa stagione suddivise tra il San Giuliano City ed il Mantova), 91 presenze in Serie D, 46 presenze in Primavera B e 4 presenze in Nazionale U19. Fortemente voluto dalla società biancoblù, Pedone ha terminato la scorsa stagione con il Mantova. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di San Giuliano City, Aurora Pro Patria, Piacenza Calcio, Milan Primavera, Carrarese Calcio e Trezzano.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore della FC Pro Palazzolo:

“Sono contentissimo di essere a Palazzolo. È un progetto giovane e ambizioso come le persone che compongono la società. Non vedo l’ora di iniziare e fare bene. Ho già affrontato la categoria, la conosco bene e non mi spaventa. Proverò a portare una mentalità vincente perché è il mio obiettivo e anche quello della società. Sarà un campionato tosto con tante squadre che proveranno a vincere, sarà fondamentale lavorare di gruppo perché è la ricetta per raggiungere gli obiettivi. Ho avuto anche richieste dalla Serie C, ma la società mi ha fatto sentire un giocatore importante e alla fine non ho avuto dubbi sulla scelta”.