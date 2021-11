Primo punto per la Pro Palazzolo in Eccellenza: si muove la classifica nel girone C

Primo pareggio per la Pro Palazzolo, maturato in casa, contro il Rovato: finisce con una rete per parte la sfida valida per la settima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Esposito, supportato dagli assistenti Longoni e Benzi.

Il cambio d’allenatore sembrerebbe aver dato la scossa necessaria alla Pro Palazzolo che dopo sette giornate riesce ad eliminare lo 0 dalla classifica e porta a casa il primo punto stagionale. La prima frazione di gara si è conclusa a reti inviolate con poche occasioni da entrambe le parti, con le due squadre concentrate a difendere più che ad attaccare. La situazione cambia nel corso della ripresa quando il Rovato passa in vantaggio con Bertacchi, autore della trasformazione del calcio di rigore assegnato al 29’ del secondo tempo. La rete obbliga la Pro Palazzolo ad uscire dalla propria metà campo per cercare almeno il pareggio e questo arriva con Caldara, autore di una buona conclusione dal limite dell’area. La squadra di casa sigla il pareggio a meno di 5 minuti dalla fine e non si registrano poi altri sussulti, un punto per parte che accontenta entrambe le squadre.

L’appuntamento con la prima vittoria è solo rimandato per la Pro Palazzolo ed una buona occasione potrebbe essere la sfida con il Castiglione in programma domenica prossima. La squadra ha conquistato fino ad ora 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi.