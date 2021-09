Primi 3 punti per la Bedizzolese: battuto il Castiglione

Domenica 26 settembre si sono tenuti gli incontri validi per la seconda giornata del campionato Eccellenza, girone C. La Bedizzolese era impegnata nello stadio casalingo contro il Castiglione, il fischio d’inizio era fissato per le 15.30 e a dirigere la gara è stato chiamato l’arbitro Costa, assistito da Cattaneo e Domenghini.

Il punteggio finale è 3 a 1 per la squadra di casa, gli uomini di mister Tagliani però sono stati bravi a rimettere nei binari giusti una gara che era cominciata nel peggior modo possibile. La squadra a passare in vantaggio dopo soli 4 giri d’orologio è il Castiglione con Campagnari, la Bedizzolese è stata abile nel non disunirsi e ribaltare la sfida. Fondamentale il pareggio di Fregoni su calcio di rigore al 21’ del primo tempo: un episodio chiave perché, oltre al gol che ha rimesso in parità la partita, ha decretato l’espulsione per il difensore del Castiglione e la squadra è rimasta così in 10 uomini per oltre metà gara. Paghera certifica la rimonta proprio allo scadere della prima frazione di gioco: le squadre vanno dunque a riposo sul punteggio di 2 a 1.

Al rientro in campo il Castiglione non riesce più a creare occasioni offensive degne di nota, la Bedizzolese prosegue invece attaccando e facendo circolare palla senza troppi problemi, complice anche la superiorità numerica. La squadra arriva al terzo gol a metà del secondo tempo, con Colosio che insacca il pallone al 20’ e fissa il risultato sul 3 a 1.

La vittoria ha portato i primi tre punti stagionali per la Bedizzolese, pronta a riconfermarsi sul campo del CazzagoBornato nella terza giornata, in programma il 3 ottobre.