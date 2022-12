Primavera 2: pareggio in rimonta per il Brescia contro il Vicenza

Un altro piccolo passo in classifica per la primavera del Brescia che in trasferta rimonta due volte il Vicenza conquistando un punto prezioso. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa arriva a quattro minuti dallo scadere del primo tempo con Parlato, ma a inizio ripresa la squadra di mister Possanzini impiega soltanto tre minuti per rimettere in carreggiata la partita grazie al gol di Fogliata. I padroni di casa ritrovano il vantaggio al 64’ con Pelizzari, ma dopo dieci minuti Negretti ristabilisce la definitiva parità.

Con il pareggio esterno sul campo del Vicenza le giovani rondinelle salgono a quota 14 punti raggiungendo la Feralpisalò. Il Brescia tornerà in campo sabato 10 dicembre tra le mura amiche del Centro Sportivo “San Filippo” di Brescia dove affronterà il Parma.

IL TABELLINO

VICENZA-BRESCIA 2-2

VICENZA: Brzan, Vescovi, Lattanzio, Pellizzari, Bonetto (64′ Bailo), Pavan (76′ Allessi), Pettina (76′ Barbieri), Mion (84′ Coulibaly), Favero, Mores (64′ Crestani), Parlato. A disposizione: Bresolin, Ziu, Sacchetto, Morittu, Boarini, Djordjevic, Rodeghiero. Allenatore: Thomassen.

BRESCIA: Sonzogni, Muca (46′ Lorini), Pandini, Gussago (76′ Bonazza), Negretti, Contessi, Kasa (64′ Orlandi), Scalmana (64′ Mor), Ferro, Fogliata, Grossi (76′ Rizza). A disposizione: Cortese, Perego, Idrissou, Tomaselli. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza.

RETI: 41′ Parlato, 64′ Pellizzari – 48′ Fogliata, 74′ Negretti.

AMMONITI: Bonetto, Mion, Favero, Bailo - Pandini, Gussago.