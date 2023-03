Primavera 2: trasferta amara per il Brescia

Squadra in casa

Squadra in casa Venezia

Le giovani Rondinelle tornano sconfitte dalla trasferta di Venezia, sfida valida per la 22ª giornata del campionato, ma lo fanno a testa alta dopo aver lottato fino alla fine contro una delle squadre più forti e attrezzate del girone.

In vantaggio al 12’ del primo tempo con Busato, la squadra di mister Nicolini tiene testa alla formazione veneta creando anche buone occasioni, ma senza trovare la via del gol chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio di un gol. Nella ripresa le squadre giocano a viso aperto, ma a dieci minuti dal termine il Venezia raddoppia con Leal chiudendo di fatto la partita.

Il Brescia rimane quindi a quota 23 punti in attesa di affrontare sabato 18 marzo tra le mura amiche del centro sportivo “San Filippo” il fanalino di coda Pordenone.

IL TABELLINO

VENEZIA - BRESCIA 2-0

VENEZIA: Sperandi, Remy, Camolese (60’ Ivarsson), Mozzo, Baudouin, Busato, Da Pozzo (90’ Rocchetto), Schiavon (90’ Karagiannidis), Redan, Borecki (60’ Leal), Alves (67’ Okoro). A disposizione: Velcea, Slowikowski, Bento, Kyvik, Bah, Perissinotto, Fiorani. Allenatore: Soncin.

BRESCIA: Recaldini, Kasa (90’ Compaore), Negretti, Maisterra (80’ Ghidini), Pandini, Gussago (90’ Bonazza), Orlandi (60’ Ferro), Maucci, Rizza (80’ Mozzon), Nuamah, Grossi. A disposizione: Cortese, Forni, Faggiano, Raia. Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Gasperotti.

ASSISTENTI: Candrut; Forzan.

RETI: 12’ Busato, 80’ Leal.

AMMONITI: Da Pozzo - Negretti.