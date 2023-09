Primavera 2, ufficiali i gironi e le date della stagione 2023/24

La Lega Serie B ha ufficializzato le date e i gironi del calendario di Primavera 2. Ai nastri di partenza ci sono Brescia e Feralpisalò inserite nel girone A. Novità di quest'anno è il calendario asimmetrico: il girone di ritorno, pertanto, non rispecchierà quello dell'andata. La prima giornata è in programma sabato 16 settembre mentre il giro di boa avverrà il 20 gennaio con l'ultima partita del girone d'andata. Dal 27 gennaio via al campionato di ritorno che si concluderà sabato 11 maggio 2024. Previsti, come di consueto, playoff (quarti di finale, semifinale e finale) e playout (andata e ritorno) che decreteranno, rispettivamente, promozione al Campionato Primavera 1 e permanenza nel Campionato Primavera 2.

Questa la composizione dei gironi:

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, BRESCIA, Cittadella, Como, Cremonese, Feralpisalò, Vicenza, Padova, Parma, Reggiana, Renate, Spal, Südtirol, Udinese, Venezia.

GIRONE B

Ascoli, Bari, Benevento, Cesena, Cosenza, Crotone, Monopoli, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa – Salernitana, Spezia, Ternana, Virtus Entella.