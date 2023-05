Primavera 2: il Brescia chiude la stagione con una vittoria

La stagione delle giovani Rondinelle termina con una vittoria conquistata in rimonta sul campo della Reggiana.

Nel primo tempo la partita è equilibrata, ma ad aprire le marcature sono i padroni di casa nel primo minuto di recupero con Boakye. Il Brescia non accusa il colpo e nella ripresa scende in campo con un piglio più vivace mettendo e in difficoltà gli emiliani. Dopo pochi minuti i biancoblù hanno l’occasione per segnare da calcio di rigore, ma Morsa è bravo a intuire la traiettoria di Fogliata. Il pareggio arriva però al 55’ con Rizza, autore di un’ottima prestazione. Le Rondinelle spingono per cercare il gol del vantaggio, mentre la Reggiana si difende chiudendo gli spazio. Come nel primo tempo, i minuti di recupero sono decisivi e al 92’ Caliendo completa la rimonta biancoblù. Le Rondinelle di mister Nicolini conquistano tre punti e salgono a quota 33 superando in classifica al decimo posto l’Alessandria.

IL TABELLINO

REGGIANA - BRESCIA 1-2

REGGIANA: Benedetti (16' Morsa), Morgantini, Valcavi, Arcopinto (63' Barbieri), Brevini, Tumminelli (63' Cavallini), Boakye, Blanco (79' Zafferri), Spallanzani, Devona (63' Koni), Owusu. A disposizione: Di Turi, Iemmi, De Marco, Galante, Sassi. Allenatore: Bertoni.

BRESCIA: Sonzogni, Kasa, Faggiano (54' Rizza), Tomaselli, Prendi, Mor, Nuamah (88' Mozzon), Fogliata, Ferro (88' Caliedo), Maucci (93' Maisterra), Grossi (54' Negretti). A disposizione: Cortese, Pandini, Compaore, Orlandi. Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Rodighiero di Vicenza.

ASSISTENTI: Sadikaj di Mestre; Fortugno di Mestre.

RETI: 46’ Boakye - 55’ Rizza, 92’ Caliendo

AMMONITI: Boakye, Blanco.