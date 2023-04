Primavera 2: pareggio esterno della Feralpisalò

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Primavera della Feralpisalò ha interrotto la striscia di risultati negativi con un pareggio esterno sul campo del Pordenone ultimo in classifica. La formazione gardesana sale così a quota 26 punti, scavalca il Cittadella sconfitto dalla Cremonese e aggancia in classifica Alessandria e Padova. I giovani leoni del Garda torneranno in campo sabato 29 aprile per ospitare tra le mura amiche del Centro Sportivo “Rigamonti” proprio il Padova.