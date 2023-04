Primavera 2: Feralpisalò impegnata in trasferta a Parma

Sabato 8 aprile i giovani Leoni del Garda tornano in campo per affrontare in trasferta il Parma nella sfida valida per 25ª giornata del campionato di Primavera 2. Reduci dalla sconfitta di misura maturata nel recupero contro la Spal, i ragazzi di mister Lucchini sfidano il Parma secondo in classifica e reduce dal pareggio esterno per 1 a 1 contro il Venezia. All’andata, tra le mura amiche del Centro Sportivo “Rigamonti”, i giovani verdeblù vinsero per 1 a 0 grazie al rigore trasformato nella ripresa da Bassini.

Queste le parole del mister Stefano Lucchini alla vigilia del partita:

“Domani ci aspetta un’altra partita difficile, contro una delle squadre più forti del nostro girone. Sarà per certi versi una partita simile a quella contro la Spal. All’andata avevamo fatto un’ottima prestazione portando a casa i 3 punti. Sicuramente loro non ci sottovaluteranno, anzi saranno molto carichi per portare a casa il risultato pieno. Noi dobbiamo avere il nostro obiettivo e scendere in campo con la giusta mentalità per poterli affrontare. Mi aspetto una bella reazione di carattere”.

Fonte immagine: Feralpisalò.