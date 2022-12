Primavera 2: finisce in parità tra Feralpisalò e Padova

La formazione primavera della Feralpisalò chiude il 2022 con un pareggio in casa del Padova. Posticipata a domenica su richiesta del Padova per consentire ai propri tesserati di partecipare ai funerali del giovane compagno di squadra Manuel Lorenzo Ntube, la partita è stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre che però non hanno trovato la via del gol. La Feralpisalò chiude il 2022 al sesto posto a quota 18 punti affiancata dal Como. Una stagione sin qui soddisfacente per i leoni del Garda alla loro prima partecipazione al campionato di Primavera 2. Al rientro dalla pausa invernale, sabato 14 gennaio, i verdeblù ospiteranno la Cremonese tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti” di Brescia.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita.

“Un buon punto contro un’ottima squadra ben organizzata e su un campo pesantissimo, su cui si faceva molta fatica a giocare, in condizioni non bellissime. Siamo partiti i primi 15 minuti un po’ troppo bassi e poco aggressivi, dove abbiamo concesso anche un’occasione ai nostri avversari, ma Venturelli ha realizzato un’ottima parata. Dopo siamo cresciuti e abbiamo avuto diverse occasioni con Menegatti e Guarneri che però non siamo stati bravi a concretizzare fino alla fine. Il secondo tempo è stata una partita molto combattuta, siamo stati equilibrati. Il risultato è giusto per il match visto in campo, siamo sullo stesso livello. È un risultato per noi importante perché ci permette di finire l’anno con un altro risultato positivo e di dare continuità che, come abbiamo già visto, è fondamentale”.

IL TABELLINO

PADOVA - FERALPISALÒ 0-0

PADOVA: Fortin, Frugnolò, Antonello, Bacci, Grosu, Perazzolo, Pedron (81’ Salvato), Tiveron (68’ Masiero), Ghirardello (92’ Ghiraldo), Miccoli (68’ Bortolato), Beccaro. A disposizione: Braggion, Kedyk, Legnante, Penzo, Scarparo, Dalla Vostra, Mangiaracina. Allenatore: Rossettini.

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna (72’ Prasso), Brognoli (57’ Zani), Inverardi S., Armati, Gualandris, Guarneri (57’ Inverardi G.), Benti (91’ Gatti), Menegatti (72’ Caliendo), Bettolini. A disposizione: Faganio, Ziglioli, Rebussi, Pisa, Piovanelli, Rizzi, Bassini. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Iannello di Messina.

AMMONITI: Tiveron - Viscardi, Guarneri, Gualandris, Brognoli, Armati.

NOTE: Angoli 8-5. Recupero 1’-5’.

